Ердоган і Обама обговорили можливість екстрадиції Гюлена - ЗМІ

Як повідомляє турецьке агентство Анадолу, про це Ердоган заявив за підсумками зустрічі з Обамою в рамках саміту G20 в Китаї. "Документи стосовно цього терориста були відправлені в США до спроби перевороту", - заявив Ердоган, коментуючи тему екстрадиції зі США Гюлена.

Читайте такожДерждеп США підтвердив отримання офіційного запиту від Туреччини на екстрадицію Гюлена"Підготовлені після придушення путчу 15 липня документи також будуть вручені делегації, що прибула зі США. В даний час вони також продовжують роботу над цим питанням. До нас прибула делегація Міністерства юстиції США. Крім того, ми направимо до США делегацію нашого Міністерства юстиції. У США вирушать і глави наших Мін'юсту і МВС для спільної роботи над цим питанням", - сказав глава турецької держави.

"Примітним є той факт, що терористичні акти, які мали місце в нашому регіоні, практично співпали за часом зі спробою перевороту. Як країни - члени НАТО ми маємо виробити єдиний підхід до всіх терористичних актів, що здійснюються в світі. Ми не маємо право зберігати мовчання перед лицем того, що відбувається", - сказав Ердоган.

За словами президента Туреччини, довгострокове стратегічне партнерство між Анкарою і Вашингтоном перетворилося на свого роду модель співробітництва, відносини між двома країнами мають особливий характер і продовжують зміцнюватися.

У свою чергу, президент США заявив, що Туреччина продовжує залишатися сильним союзником НАТО. «Туреччина залишається сильним союзником НАТО і важливим партнером міжнародної коаліції в боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава". Співробітництво між арміями, силами безпеки та розвідувальними структурами двох країн, зокрема, дозволило відсунути бойовиків "Ісламської держави" від кордонів Сирії та Туреччини. Але зараз ми маємо довести до кінця розпочату справу», - зазначив американський лідер.

Обама також сказав, що можливість зустрітися з Ердоганом після страшної, за його словами, спроби військового перевороту в Туреччині з'явилася тільки на саміті «Великої двадцятки».

«Турецький народ ще раз довів відданість демократії та демократичним інститутам, вийшовши на вулиці і вчинивши опір спробі збройного захоплення влади в країні», - наголосив глава Білого дому.

Президент США нагадав, що він із самого початку засудив спробу військового перевороту в Туреччині під час телефонних переговорів з Ердоганом. За словами Обами, США, як і раніше, виступають за те, щоб організатори путчу були виявлені та постали перед правосуддям.