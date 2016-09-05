Коли фото говорить більше, ніж слова: як проходить саміт G20 у Китаї (фоторепортаж)

Тут зібралися лідери 20 держав, у тому числі США, Німеччини, Франції, Канади, Росії, а також голови ЄС, МВФ та інших найбільших утворень.

Крім того, на саміті присутні глави низки запрошених країн, в тому числі, Іспанії, Казахстану, Сінгапуру та інших.

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У рамках першого дня саміту вже пройшло спільне засідання лідерів країн-учасниць, а також низка двосторонніх зустрічей.

Зокрема, ситуація в Україні обговорювалася на двосторонніх зустрічах президента США Барака Обами, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте конкретні результати цих зустрічей поки не оголошувалися.

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Крім того, ввечері 4 вересня відбувся гала-концерт з нагоди відкриття саміту, а також спільне фотографування учасників саміту G20 в Китаї.