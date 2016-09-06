"Левада-центр" визнали іноземним агентом через висловлювання директора про авторитаризм у Росії

Це випливає з акту перевірки діяльності центру, з яким ознайомився РБК. Увагу міністерства юстиції РФ привернули слова Гудкова про ставлення до влади в Росії як до "мафіозної і корумпованої" з доповіді 2014 року, а також ще кілька його висловлювань, де йде мова про авторитаризм у Росії. Крім того, політичною діяльністю були визнані слова керівника відділу соціокультурних досліджень "Левада-центру" Алєксєя Левінсона про те, що влада "іноді робить дурниці". Всього в перевірці згадуються вісім висловлювань Гудкова і Левінсона.

Читайте такожУ Росії "Левада-центр" визнали іноземним агентом

У мін'юсті також визнали політичною діяльністю в інтересах інших держав низку матеріалів "Левада-центру". У відомстві підкреслили, що результати досліджень центру цитуються в ЗМІ. Зокрема, в документі згадано переказ на сайті InoPressa інтерв'ю Жанни Нємцової, дочки вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова. У статті центр згадується в наступній фразі: "Відповідно до березневого опитування "Левада-центру", третина росіян байдуже поставилася до вбивства Нємцова".

"Левада-центр" фінансується іноземними організаціями, бере участь у політичній діяльності в Росії в інтересах цих організацій, сказано в акті перевірки мін'юсту. Робить це центр, на думку відомства, "шляхом підготовки та розповсюдження [...] думок про ухвалені державними органами рішення і проведеної ними політики [...] шляхом проведення соціальних досліджень, опитувань громадської думки та оприлюднення їх результатів".

"Аналітичний центр Юрія Левади" ("Левада-центр") - одна з трьох найбільших організацій, що займаються вивченням громадської думки в Росії. Як повідомляв УНІАН, 5 вересня центр був внесений в реєстр некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента. Це було зроблено за підсумками перевірки мін'юсту РФ, розпочатої за запитом російської організації "Антимайдан". Відомство дійшло до висновку, що центр отримав "велику частину іноземного фінансування з США, у тому числі грант від Вісконсинського університету в Медісоні, керівною установою якого значиться Міноборони США".