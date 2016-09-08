Ізраїль почав будувати підземний паркан на кордоні з Газою

Як повідомляють джерела в армії Ізраїлю, будівництво почалося кілька тижнів тому. Як очікується, монолітні підземні загородження простягнуться вздовж всього 70-кілометрового кордону, передає Бі-бі-сі.

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Глибина загороджень складе кілька десятків метрів. Будівництво може розтягнутися на кілька років.

На сьогоднішній день сектор Гази відділений від Ізраїлю парканом з камерами спостереження, сторожовими вежами і колючим дротом.

В ході ізраїльсько-палестинського конфлікту в 2014 році бойовикам палестинського руху ХАМАС кілька разів вдавалося проникнути на територію Ізраїлю через систему тунелів.

Влада Ізраїлю називає тунелі стратегічною загрозою для країни. Всього було виявлено та знищено більше 30-ти підземних ходів.

Представники ХАМАС заявили, що Ізраїлю не вдасться стримати палестинський опір з допомогою нових загороджень.