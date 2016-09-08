Ізраїль: глава Палестинської автономії Аббас був агентом КДБ

Вчені з Єврейського університету в Єрусалимі заявили, що в якості агента його ім'я згадується в документах радянського часу, передає Бі-бі-сі. Дослідники Гідеон Ремез і Ізабелла Гинор стверджують, що документ, що зберігається в так званому "архіві Мітрохіна" Кембриджського університету, свідчить, що Аббас був агентом КДБ у той час, коли він жив у Дамаску в Сирії, працюючи там співробітником Організації визволення Палестини.

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Документ, справжність якого підтвердив університетський Churchill Archives Centre, привіз до Великобританії контрабандою перебіжчик Василь Мітрохін.

Документ має такий заголовок: "Розвиток КДБ. 1983 рік", Аббас в ньому фігурує під кодовою назвою "Кротов". "Кротов"- Аббас, Махмуд, 1935 р., уродженець Палестини. Член виконкому ФАТХ, ОЗП, в Дамаску. Агент КДБ", - йдеться в короткій записи.

Прес-секретар Аббаса назвав цю заяву "абсурдною ізраїльською дезінформацією". Він припустив, що вона була зроблена, щоб зірвати спроби відновити ізраїльсько-палестинські мирні переговори.

За його словами, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху продовжує ухилятися від зустрічі з палестинським лідером в рамках нового раунду мирних переговорів, організованих президентом Росії Володимиром Путіним.

Аббас раніше на цьому тижні заявив, що погодився зустрітися з Нетаньяху в Москві в п'ятницю, але ізраїльська сторона попросила перенести зустріч на невизначений час.

Незважаючи на те, що Нетаньяху і Аббас у минулому році потиснули один одному руки на глобальній конференції зі зміни клімату, яка проходила в Парижі, вони не брали участь у важливих переговорах з 2010 року.

Хоча біографічні дані в документі співпадають з даними Аббаса, кореспондент Бі-бі-сі в Єрусалимі Томас Фесси зазначає, що в документі не сказано, яким чином і коли Аббас був завербований, чи платили йому і як довго він, імовірно, працював на КДБ.

Палестинські офіційні особи також заявили, що ОЗП відкрито працювала з Москвою на початку 1980-х років, і Аббасу не потрібно було бути радянським агентом, щоб підтримувати контакти з Москвою.

Махмуд Аббас народився в 1935 році на території, яка перебувала під управлінням Британського мандата в Палестині. Після створення держави Ізраїль в 1948 році його сім'я бігла в сирійську столицю, де він отримав освіту.

У 1959 році Аббас і нині покійний Ясір Арафат заснували рух ФАТХ і стали ключовими фігурами в Організації звільнення Палестини (ОЗП) після його створення в 1964 році.