Посол оцінив можливість сценарію агресії Росії проти країн Балтії

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив посол України в Латвії Євген Перебийніс.

"Російські літаки регулярно курсують поблизу кордонів Латвії, кораблі постійно знаходяться у виключній економічній зоні. І це не може не хвилювати Латвію. Вони до цього ставляться дуже серйозно", - розповів він.

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Також, продовжив посол, на Варшавському саміті НАТО в липні було прийнято рішення про розміщення в Латвії, як і в інших балтійських країнах, натовських контингентів.

"Ці контингенти чисельно не дуже великі — лише тисяча військовослужбовців в кожній балтійській країні. Звичайно ж, вони навряд чи можуть слугувати якимось серйозним щитом від Росії в разі, якщо вона вирішить піти на відкриту агресію. Але це є для Росії серйозним стримуючим фактором – одна справа розв`язати агресію лише проти невелкої армії Латвії, а інша – проти країни, де стоять ще й війська США, Канади, Великобританії, ФРН. Це зовсім інший рівень ризику для Москви", - підсумував Перебийніс.

Також він зазначив, що у Латвії фактор російського впливу надзвичайно потужний.

"Наприклад, всім відомо про Латгалію, регіон в на сході Латвії, поряд з російським кордоном, де переважну частину мешканців становлять росіяни. Коли експерти розглядають можливі сценарії гібридної війни Росії проти Латвії, то Латгалія в них фігурує в першу чергу. Ситуацію в Латгалії часто порівнюють з Кримом", - розповів посол.

Раніше колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний заявив, що у Кремля вже заготовлений план, згідно з яким Білорусь буде ділитися так само, як Україна: Вітебськ і Мінськ — це схід, Брест і Гродно — захід.