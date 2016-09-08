У Кремлі заготовлений план з розділу Білорусі - екс-посол

Таку думку висловив колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний, передає БелаПАН.

За його словами, у Кремля вже заготовлений план, згідно з яким Білорусь буде ділитися так само, як Україна: Вітебськ і Мінськ — це схід, Брест і Гродно — захід.

Український дипломат вважає, що Олександр Лукашенко "вже давно діє в тих рамках, в яких йому дозволяє Кремль".

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"Сьогодні Білорусь — це перевалочна база для російського експорту в Європі. Подивіться на експорт Білорусі в Голландію — це пально-мастильні матеріали, які приходять у Білорусь з Росії, ну і потім відправляються в Голландію. І це все в обхід санкцій, і ця система працює", - розповів Безсмертний.

Дипломат назвав Білорусь головним імпортером Росії. Що стосується налагодження відносин Лукашенка із Заходом, то, як вважає дипломат, "його штовхають туди, де Росії потрібен канал".

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь вперше за 15 років відправила в Україну нового посла.