У Білорусі на виборах вперше за 20 років переміг хоча б один кандидат від опозиції

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на агентство Reuters.

Глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина на брифінгу, на якому оголошувалися результати виборів у семи округах повідомила, що в одному з них перемогла Ганна Конопатська від "Об'єднаної громадянської партії".

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Такий результат не змінить загальну політичну ситуацію в пост-радянській республіці, в якій багато що визначається президентом Олександром Лукашенком, але є сигналом готовності влади йти на консенсус з Заходом, що вимагає демократичних змін, йдеться в повідомленні агентства.

У ЦВК також повідомили, що явка на парламентських виборах в Білорусі склала 74,32% виборців. Найбільша явка зафіксована в Могилевської області — 80,90%, найменша — у Мінську (61,11%).

Як повідомлялося, на виборах депутатів Палати представників шостого скликання виборці повинні вибрати 110 депутатів з 110 округів. Вибори пройдуть в один тур.

Всього в Білорусі утворено 5 971 дільницю для голосування, за межами республіки - 47. У списки виборців на поточних виборах включено 6 млн 990 тис. 696 осіб.