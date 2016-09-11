У Білорусі сьогодні відбудуться парламентські вибори

За даними ЦВК країни, з початку виборчої гонки вибув 41 кандидат. Таким чином, у бюлетенях для голосування значаться 484 особи, які претендують на 110 місць у парламенті. З них понад 300 є членами політичних партій, понад 100 - жінки, близько 30 - депутати попереднього скликання парламенту, а також депутати місцевих рад, повідомляє ТАСС.

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Центрвиборчком повідомив, що за власним бажанням свої кандидатури зняли 39 претендентів. За словами глави ЦВК Лідії Єрмошиної, "були кандидати-дублери, які з самого початку просто йшли у зв'язці з більш сильним кандидатом, і в цьому плані вони свою виборчу кампанію припиняють, щоб голоси не розтаскувалися".

Голосування пройде в республіці більш ніж на 6 тис. виборчих дільниць. За межами країни зможуть голосувати на 47 дільницях.

За даними МЗС Білорусі, в країну приїхало безліч міжнародних спостерігачів. СНД-333 експерта, Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ - 341, Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ - 39, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) - 19, Шанхайської організації співробітництва (ШОС) - 9.

Крім того, акредитовані в якості спостерігачів 65 представників дипломатичного корпусу та 14 членів іноземних ЦВК. До роботи також долучилися більше 30 тис. національних спостерігачів.