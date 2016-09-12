Вибух у турецькому місті Ван: кількість постраждалих зросла до майже півсотні (фото)
Двоє з них перебувають у критичному стані.
Внаслідок вибуху у місті Ван постраждали 48 осіб, серед них два офіцери поліції. Про це повідомляє Російська служба ВВС.
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Хто стоїть за цим нападом, поки невідомо.
Видання зазначає, що напередодні влада Туреччини зняла з посад 28 глав районів, населених переважно курдами. Причиною стала підозра у зв'язках чиновників з Робітничою партією Курдистану, яку Анкара вважає терористичним угрупуванням.
Кадрове рішення турецької влади викликало протести серед курдського населення.
PHOTOS: Alleged images of the scene of the explosion in #Van#Turkey. Casualties reported. - @sayed_ridhapic.twitter.com/m4wrKdNL1p— Conflict News (@Conflicts) 12 вересня 2016 р.
Як повідомлялося, замінована машина вибухнула вранці в понеділок в двохстах метрах від будівлі адміністрації провінції. Недалеко від епіцентру вибуху розташований також відділок поліції і будівля місцевого відділення правлячої Партії справедливості і розвитку.
#UPDATE 48 people wounded in Van's car bomb attack, says Turkey's state-run Anadolu Agency pic.twitter.com/7WZZcFCUmi— CCTVNEWS (@cctvnews) 12 вересня 2016 р.