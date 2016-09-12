Вибух у турецькому місті Ван: кількість постраждалих зросла до майже півсотні (фото)

Внаслідок вибуху у місті Ван постраждали 48 осіб, серед них два офіцери поліції. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Хто стоїть за цим нападом, поки невідомо.

Видання зазначає, що напередодні влада Туреччини зняла з посад 28 глав районів, населених переважно курдами. Причиною стала підозра у зв'язках чиновників з Робітничою партією Курдистану, яку Анкара вважає терористичним угрупуванням.

Кадрове рішення турецької влади викликало протести серед курдського населення.

Як повідомлялося, замінована машина вибухнула вранці в понеділок в двохстах метрах від будівлі адміністрації провінції. Недалеко від епіцентру вибуху розташований також відділок поліції і будівля місцевого відділення правлячої Партії справедливості і розвитку.