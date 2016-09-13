Польща збирається ексгумувати останки всіх жертв Смоленської катастрофи - ЗМІ

Таке рішення прийняла спеціальна група слідчих Крайової Прокуратури, очолювана заступником генерального прокурора Марка Пасьонка.

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До роботи групи будуть залучені додаткові експерти. Як повідомила RMF FM прес-секретар Крайової Прокуратури Єва Бялик, "налагоджені контакти з відомими науковими центрами в Європі для проведення додаткових досліджень і експертиз". Що це за центри та спеціалісти – поки не уточнюють.

Прокуратура не розкриває списки і послідовність ексгумації. Проте, за неофіційною інформацією RMF FM, принаймні чотири сім'ї вже були поінформовані про такі плани.

Як повідомляє "Польске Радіо" сьогодні, 13 вересня, у Варшаві збереться смоленська спецкомісія, котра розслідує причини катастрофи 10 квітня 2010 року.

Однією із тем наради буде поява нових доказів, про що ще до початку засідання заявив голова спецкомісії Вацлав Берчинський. В ефірі телеканалу TVP Info він розповів, що члени комісії отримали нові докази від Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Голова ствердив, що наданий звукозапис "повністю відрізняється" від тих плівок, що були у розпорядженні комісії раніше.

За його словами, нові докази свідчать про те, що екіпаж був введений в оману диспетчерами вежі контролю за польотами, хоча невідомо, чи свідомо. Згідно із документами, переданими Агентством внутрішньої безпеки, була невірна інформація про відстань, яку екіпажеві президентського літака надали з початку злітної смуги. На думку голови спецкомісії, це могло вплинути на хід посадки.

Нагадаємо, 12 вересня, міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич анонсував, що підкомісія, яка займається дослідженням Смоленської катастрофи, найближчим часом представить реконструкцію останніх секунд польоту президентського літака Ту-154 10 квітня 2010 року.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром у російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.