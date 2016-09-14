Єврокомісія створить робочу групу для переговорів про Brexit

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено ЄК у середу в Брюсселі.

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"Це рішення було ухвалено після того, як президент ЄК Жан-Клод Юнкер 27 липня призначив Мішеля Барньє главою переговорів. Комісія також вирішила призначити з 1 жовтня цього року Сабін Веянд заступником глави переговорів", - йдеться в повідомленні ЄК.

Раніше УНІАН повідомляв, що на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.