Єврокомісія створить робочу групу для переговорів про Brexit
15:32, 14 вересня 2016Світ
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Європейська комісія ухвалила рішення створити робочу групу для переговорів з Великою Британією у відповідності до статті 50 Угоди ЄС про вихід цієї країни з Європейського Союзу.
Брексіт / Ілюстрація REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено ЄК у середу в Брюсселі.
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"Це рішення було ухвалено після того, як президент ЄК Жан-Клод Юнкер 27 липня призначив Мішеля Барньє главою переговорів. Комісія також вирішила призначити з 1 жовтня цього року Сабін Веянд заступником глави переговорів", - йдеться в повідомленні ЄК.
Раніше УНІАН повідомляв, що на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.
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