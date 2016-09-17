Винищувачі НАТО піднімалися на перехоплення російського військового літака над Балтикою

18:57, 17 вересня 2016
Світ
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Винищувачі НАТО, які патрулюють небо над Балтикою, супроводили російський військовий літак Іл-20.

flickr.com/photos/bubbahop

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії у Twitter.

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"17 вересня винищувачі повітряної поліції піднімалися на перехоплення над Балтійським морем неподалік від кордону Латвії літака Іл-20, який належить збройним силам Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше посол України в Латвії Євген Перебийніс заявляв, що після того, що відбулося в Криму і на Донбасі, сценарій можливої агресії Росії проти балтійських держав зараз не є абсолютно неправдоподібним. І тому Латвія значну увагу сьогодні приділяє питанням безпеки, зміцненню своєї армії.

"Російські літаки регулярно курсують поблизу кордонів Латвії, кораблі постійно знаходяться у виключній економічній зоні. І це не може не хвилювати Латвію. Вони до цього ставляться дуже серйозно", - розповів він.

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