У Росії почалися "скандальні" вибори до Держдуми



Про це повідомляє РБК.

О 21:00 за мск (21:00 за Києвом) завершиться голосування в найзахіднішому регіоні Росії - Калінінградській області, після чого ЦВК почне оголошувати результати голосування.

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Парламентарії обираються за змішаною системою: 225 депутатів - за списками політичних партій, 225 - за одномандатними округами. Для проходу в думу партіям доведеться набрати більше п'яти відсотків голосів

У виборах мають право прийняти 111 млн 600 тис. громадян, що проживають на території Росії і стоять на консульському обліку за кордоном.

У день виборів для російських виборців відкриється понад 94 тис. виборчих дільниць.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованої Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павла Клімкіна повідомити владі РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України. МЗС України висловив протест з приводу намірів РФ провести вибори в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії неможливо.

У свою чергу в Кремлі заявили, що вибори в Держдуму в диппредставництвах РФ на території України відбудуться, оскільки українська влада не може заборонити їх, проте, повинна забезпечити їх безпеку. Вчора вночі група невідомих атакувала російське посольство в Києві, запустивши в будівлю петарди і салюти. Національна поліція готова забезпечити правопорядок біля дипломатичних установ Росії у Києві та інших містах України завтра, 18 вересня, під час голосування на виборах в Держдуму РФ.