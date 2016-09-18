Відповідальність за напад у Міннесоті взяло на себе угруповання "Ісламська держава"

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, близьке до ІД інформаційне агентство заявило, що чоловік, який ввечері у суботу, 17 вересня, напав з ножем на відвідувачів ТЦ та був застрелений поліцією, був "солдатом Ісламської держави".

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Згідно з повідомленням, нападник відгукнувся на заклики ісламістів здійснювати атаки в країнах, які є частиною очолюваної США коаліції проти ІД.

Як зазначає агентство AP, поки що залишається незрозумілим, чи планувався напад ісламістським угрупованням заздалегідь, або чи було йому щось відомо про нього.

Як повідомляв УНІАН, у місті Сент-Клауд (США, штат Міннесота) чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру. В результаті атаки як мінімум вісім осіб постраждали.