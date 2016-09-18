У США чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру: 8 поранених

У місті Сент-Клауд (США, штат Міннесота) чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру. В результаті атаки як мінімум вісім осіб постраждали, повідомляє РБК з посиланням на телеканал ABC.

Шеф поліції Сент-Клауда Блер Андерсон повідомив, що інцидент стався в торговельному центрі Crossroads близько 20:15 в суботу (05:15 за Києвом).

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Чоловік, який напав на людей, був одягнений у форму приватної охоронної фірми і, за свідченнями очевидців, щонайменше один раз згадав Аллаха, а також питав у людей, чи не є вони мусульманами.

Андерсон зазначив, що нападника було застрелено співробітником поліції з іншої юрисдикції, який на той момент не був при виконанні службових обов'язків. Всі постраждалих було госпіталізовано, їхньому життю на даний час нічого не загрожує, підкреслив офіцер.

В ході прес-конференції він відмовився назвати подію актом тероризму і додав, що мотиви злочину наразі встановлюються.