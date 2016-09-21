У Сирії під час бомбардування поблизу Алеппо загинули четверо медиків - Reuters

Про це з посиланням на сирійську Обсерваторію з контролю за дотриманням прав людини повідомляє Reuters.

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За інформацією спостерігачів, літаки російської і сирійської урядової авіації бомбили підконтрольне опозиції місто Туман-хана на південний захід від Алеппо. Загиблі повстанці належали до ісламістського угруповання Джейш Аль-Фатх.

Факт загибелі медиків підтвердили в Union of Medical Care and Relief Organizations.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під авіаудару в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.

Перед цим командування сирійської армії заявило, що виходить з оголошеної 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, яке було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.

Росія 17 вересня звинуватила авіацію коаліції під керівництвом США в нальоті на війська президента Сирії Башара Асада. Москва стверджувала, що в ньому брали участь два винищувачі F-16 і два штурмовика A-10. За даними Росії, в результаті загинули не менше 60 військовослужбовців.

У Вашингтоні заявили, що удар планувалося нанести по позиціях екстремістського угруповання "Ісламська держава". Пентагон стверджує, що припинив операцію, як тільки дізнався від Росії, що реальною метою удару стали сирійські військові.

Влада Великобританії підтвердили, що її літаки брали участь в авіаударі по території Сирії, жертвами якого стали військовослужбовці урядових військ, лояльних режиму президента Башара Асада.