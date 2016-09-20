ООН припиняє відправлення гуманітарних конвоїв до Сирії

Представник ООН повідомив, що у розбитого конвою були всі необхідні дозволи на проїзд і всі сторони конфлікту, у тому числі Росія та США, були поінформовані. Про це пише ВВС.

Читайте такожГуманітарний конвой потрапив під авіаудар в Сирії, є загиблі

При бомбардуванні загинув один з керівників сирійського Червоного Півмісяця.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітер Мейер назвав атаку "грубим порушенням міжнародного гуманітарного права".

Раніше заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайан заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під авіаудар у провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівок з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.

Перед цим командування сирійської армії заявило, що виходить з оголошеної 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, якої було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.

Росія 17 вересня звинуватила авіацію коаліції під керівництвом США в нальоті на війська президента Сирії Башара Асада. Москва стверджувала, що в ньому брали участь два винищувачі F-16 і два штурмовики A-10. За даними Росії, в результаті загинули не менше 60 військовослужбовців.

У Вашингтоні заявили, що удар планувалося нанести по позиціях екстремістського угруповання "Ісламська держава". Пентагон стверджує, що припинив операцію, як тільки дізнався від Росії, що реальною метою удару стали сирійські військові.

Влада Великобританії підтвердили, що її літаки брали участь в авіаударі по території Сирії, жертвами якого стали військовослужбовці урядових військ, лояльних режиму президента Башара Асада.