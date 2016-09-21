В Анкарі терорист намагався атакувати посольство Ізраїлю (фото)

Сили безпеки посольства нейтралізували злочинця пострілом в ногу. Про це пише HaberTurk.

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Нападником виявився Осман Нурі 1978 року народження. Він біг до посольства, викрикуючи благословення Аллаху, і вимагав припинити кровопролиття на Близькому Сході.

Як повідомлялося, 12 вересня внаслідок вибуху у турецькому місті Ван постраждали 48 осіб, серед них два офіцери поліції.