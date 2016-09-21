Напад на посольство Ізраїлю в Анкарі: ЗМІ розповіли подробиці (фото, відео)

Чоловік, який з ножем кинувся в посольство Ізраїлю в Анкарі, був поранений. Про це з посиланням на місцевих правоохоронців пише ВВС. За їх словами, забігти до будівлі терорист не встиг.

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Представник МЗС Ізраїлю розповів, що нападник був поранений в ногу. Хто був метою атаки – поліцейські чи люди в посольстві, поки невідомо. Ніхто зі співробітників посольства і людей, що були там, не постраждав.

Видання The Times of Israel повідомляє, що терорист намагався зарізати одного з охоронців.

Також на території дипломатичної установи виявили підозрілий пакет, зараз його перевіряють сапери.

Влада Анкари заявила, що нападник був психічно нестабільний, про його зв'язки з будь-якою терористичною організацією інформації немає.

Минулого тижня в Анкарі через ризик терактів закрили кілька посольств. Раніше в Туреччині сталася серія кривавих терактів. Відповідальність за них брали на себе курди або бойовики "Ісламської держави".