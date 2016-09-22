Поліція відкрила справу проти Бреда Пітта - ЗМІ

Як повідомили джерела TMZ, Пітт ображав дітей і застосував до них силу.

Знайомі з ситуацією співрозмовники видання розповіли, що в минулу середу, коли зіркова сім'я була на борту приватного літака, п'яний Бред дуже розсердився, кричав і застосовував силу до своїх дітей.

Читайте також"Карма наздогнала": покинута Еністон прокоментувала розлучення Джолі і Пітта

Про інцидент Департаменту у справах сім'ї і дітей анонімно повідомив чоловік, який був на борту цього літака. Правоохоронці вже поговорили з Бредом і Анджеліною, на черзі зустріч із їхніми дітьми.

Також джерела повідомили, що місцева поліція за стандартною процедурою після повідомлення про жорстоке поводження з дітьми відкрила справу.

У свою чергу джерело, близьке до самого Бреда Пітта розповіло, що актор відкидає звинувачення: "Шкода, що люди продовжують виставляти його в поганому світлі".

Як повідомлялося, Джолі подала документи на розлучення в понеділок, 19 вересня. Причиною такого кроку вказані "непримиренні розбіжності" у зіркового подружжя.

ЗМІ писали, що Джолі була незадоволена тим, як Пітт справляється з батьківськими обов'язками. Вона просить суд залишити їй право опіки над шістьма дітьми, а Бреду дозволити їх відвідувати по вихідним. Також джерела видання стверджують, що початок процесу розлучення не пов'язаний жодним чином з "третіми особами".

У свою чергу адвокат Джолі підтвердив AP інформацію про розлучення пари, зазначивши, що актриса сама подала заяву. А таке рішення вона прийняла, за його словами, "для благополуччя сім'ї". Нагадаємо, Джолі і Пітт почали зустрічатися в 2004-му році, а одружилися в серпні 2014-го.