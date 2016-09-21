Пітт прокоментував рішення Джолі про розлучення

"Я дуже засмучений цим", - розповів він журналу People, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Однак зараз найважливіше благополуччя наших дітей", - підкреслив він.

Актор закликав пресу поважати приватне життя дітей.

Нагадаємо, 41-річна Джолі подала на розлучення у зв'язку з "непереборними розбіжностями" в понеділок. Як повідомив адвокат актриси, таке рішення прийнято "заради здоров'я сім'ї".

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Наскільки відомо, Джолі попросила право опіки над шістьма дітьми, однак вона не проти, щоб Пітт їх відвідував. Троє їхніх дітей - прийомні.

Журналісти стверджують, що Джолі незадоволена методами виховання дітей, які застосовує її чоловік. Коментарів з боку Пітта і його представників про це поки не надходило.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт одружилися у 2014 році. Їхні стосунки почалися в 2004 році.

Як повідомляв УНІАН, актриса Дженніфер Еністон, яка була одружена з Піттом, розповіла, що відчула "щось схоже на полегшення", коли дізналася про його розрив з Джолі.

"Так, це карма наздогнала!" - зазначила Еністон.