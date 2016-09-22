Катастрофа MH17 над Донбасом: Росія стверджує, що передасть Нідерландам "нові дані"

Про це повідомив журналістам у четвер офіційний представник відомства Володимир Маркін, передає РІА Новости.

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"Концерну ВКО "Алмаз-Антей" вдалося отримати з одного зі своїх заводів – Ліанозовського електромеханічного заводу – необхідну інформацію з головних процесорів ростовського трасового радіолокатора. Ця інформація, що стосується катастрофи, надійшла в розпорядження СК Росії і найближчим часом буде передана голландській стороні", — заявив Маркін.

Як стверджують у концерні, йдеться про "первинні радіолокаційні зображення повітряного простору у необробленому вигляді". Інші деталі поки не уточнюються.

14 вересня росЗМІ опублікували текст, який "з великою часткою ймовірності" може лягти в основу офіційної відповіді Росії на висновки голландського слідства про причини аварії МН17 на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

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Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася в результаті детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили з зенітно-ракетного комплексу «Бук» на сході України.