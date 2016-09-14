Катастрофа МН17: в Росії вже опублікували "відповідь" на розслідування Нідерландів

Публікація другої частини доповіді про результати розслідування загибелі рейсу МН17 повинна відбутися 28 вересня.

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За інформацією видання, текст був підготовлений фахівцями російського концерну «Алмаз-Антей», який спеціалізується на виробництві озброєння ППО і проектує в тому числі ракети класу «земля — повітря», повідомляє РБК.

Текст доповіді, опублікований «Новою газетою», містить 31 сторінку і підписаний представником «Алмаз-Антея» Михайлом Малишевським. У тексті концерн ставить під сумнів деякі висновки у підсумковому звіті журналістської групи Bellingcat, що стосуються критики російського концерну. Зокрема публікації групи про місце запуску ракети.

Видання при цьому обіцяє надати слово представникам групи Bellingcat, «результати дослідження якої піддаються сумніву в даній публікації, і голландським фахівцям, що проводив розслідування».

Як зазначається, з опублікованого тексту неясно, яким чином можуть бути пов'язані висновки прокуратури Нідерландів і звіти розслідувальної групи Bellingcat. Крім Bellingcat в тексті висловлюються, зокрема, претензії до сюжету голландського телеканалу RTL, в якому була згадана «нова російська ракета» 9М38М1. У тексті сказано, що в сюжеті «забули вказати силует ракети 9М38, попередниці 9М38М1», силует якої практично неможливо відрізнити «навіть фахівцеві». Ракети типу 9М38 / 9М38М1 є в арміях багатьох держав «і, природно, є в Україні», йдеться в документі.

В тексті, який публікує «Нова газета», також є спроби Росії спростувати «заяви групи Bellingcat про неправдоподібні і суперечливі висновки концерну «Алмаз-Антей». Характер пошкоджень фрагментів конструкції малайзійського Boeing 777 може відповідати тільки певному типу ракет, стверджував концерн у першому звіті влітку 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів. Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17.

Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук». Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася в результаті детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили з зенітно-ракетного комплексу «Бук» на сході України.



