Авіація Асада завдала удару по Алеппо, 11 загиблих

В результаті авіаудару ВПС режиму Башара Асада по підконтрольним опозиції районах Суккері і Енсарі в Алеппо загинули 11 і поранення отримали 30 осіб.

Зокрема, в Суккері загинули дев'ять мирних жителів і 15 отримали поранення. У Енсарі загинули двоє і поранено 15 осіб, пише Анадолу. Поранені госпіталізовані. Читайте такожУ Сирії під час бомбардування поблизу Алеппо загинули четверо медиків - Reuters Представник Управління цивільної оборони Алеппо Неджип Енсарі повідомив, що літаки ВКЗ Росіїі ВПС Асада зі вчорашньої ночі завдали по Алеппо 150 ударів. Тільки в ранкові години ВКЗ Росії скинули 16 фосфорних бомб на район Бустан аль-Каср.

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