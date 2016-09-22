Авіація Асада завдала удару по Алеппо, 11 загиблих
20:44, 22 вересня 2016Світ
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В результаті авіаудару ВПС режиму Башара Асада по підконтрольним опозиції районах Суккері і Енсарі в Алеппо загинули 11 і поранення отримали 30 осіб.
Зруйнований Алеппо / REUTERS
Зокрема, в Суккері загинули дев'ять мирних жителів і 15 отримали поранення.
У Енсарі загинули двоє і поранено 15 осіб, пише Анадолу.
Поранені госпіталізовані.
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Представник Управління цивільної оборони Алеппо Неджип Енсарі повідомив, що літаки ВКЗ Росіїі ВПС Асада зі вчорашньої ночі завдали по Алеппо 150 ударів.
Тільки в ранкові години ВКЗ Росії скинули 16 фосфорних бомб на район Бустан аль-Каср.
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