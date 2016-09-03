У Сирії повстанці збили імовірно російський військовий вертоліт - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву «Джайш Аль-Azza» і дані Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини, передає РБК.

Як зазначає Reuters, у заяві угруповання йдеться, що «Джайш Аль-Azza» «знищила російський вертоліт». На кадрах, опублікованих повстанцями видно вертоліт, що спалахнув після посадки, і густий чорний дим, а також видно, як повстанці запускають ракету з американського важкого протитанкового ракетного комплексу TOW, зазначає Reuters.

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За інформацією Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини, на який посилається агентство, вертоліт, імовірно належав ВКЗ Росії, він був збитий ракетою при приземленні.

У той же час джерело агентства Sputnik в Сирії повідомив, що бойовики збили вертоліт сирійських Збройних сил. «Збили вертоліт сирійської армії, убитий пілот і помічник», — сказав співрозмовник агентства.