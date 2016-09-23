США та Росія не змогли домовитись щодо Сирії

Про це пише Радіо Свобода.

Держсекретар США Джон Керрі сказав після зустрічі Міжнародної групи підтримки Сирії на полях Генеральної асамблеї ООН, що Вашингтон далі наполягатиме на перемир’ї та політичному переході, щоб покласти край п’ятирічній війні в Сирії. Але він також указав, що Сполучені Штати мають потребу, щоб «свою частину» внеску в мирний процес зробили уряд президента Сирії Башара Асада та його головний союзник, Росія.

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«Якщо росіяни повернуться до нас із конструктивними пропозиціями, ми будемо слухати», – наголосив Керрі після зустрічі, в якій брали участь його російський колега Сергій Лавров і провідні дипломати з європейських і арабських країн.

Лавров заявив, що за умов, коли сирійська опозиція намагається повалити Асада, необхідний компроміс, щоб такі екстремістські угруповання, як «Ісламська держава» «не отримали переваг від цієї ситуації».

Зустріч відбулася в той же день, коли сирійські державні засоби інформації оголосили про новий наступ урядових сил із застосуванням повітряних ударів у районі Алеппо.