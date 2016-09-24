В ООН закликають Македонію припинити порушення прав мігрантів

06:31, 24 вересня 2016
Світ
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Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликає Македонію зупинити «політику систематичного видворення та затримання мігрантів».

Stefan Didam/wikipedia.org

Про це повідомляє Радіо Свобода.

23 вересня аль-Хусейн висловив занепокоєння щодо ситуації зі 180 мігрантами, серед яких 80 дітей, які з березня живуть у невизначеному стані у двох транзитних центрах Македонії.

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Зейд Раад аль-Хусейн також розкритикував Скоп’є за ухвалений нещодавно закон, який, за його словами, робить практично неможливою легалізацію мігрантів у цій країні, навіть якщо вони подаватимуть прохання про притулок.

За інформацією аль-Хусейна, у 2015 році першу інстанцію пройшли лише 5 заявок з 600 поданих на отримання притулку у Македонії. Також, каже він, у цій країні стала надзвичайно жорсткою процедура возз’єднання родин.

Раніше УНІАН повідомляв, що біля узбережжя Єгипту перекинувся невеликий човен, на борту якого перебували майже 600 нелегальних мігрантів, що прямували до Європи.

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