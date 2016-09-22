Біля берегів Єгипту затонув човен із 600 нелегалами: рятувальники витягли тіла 43 осіб

Про це повідомляє Reuters.

Подія сталася у Середземному морі неподалік від села Бург Рашид у північній провінції Єгипту Бухейра.

Внаслідок інциденту загинули 43 особи. У числі загиблих є жінки і діти. Рятувальникам вдалося витягти з води 154 особи, ще близько 400 наразі вважаються зниклими безвісти.

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"Човен потонув, оскільки перевозив недопустиму для його характеристик кількість людей. Він нахилився і мігранти попадали у воду", - повідомив Reuters представник сил безпеки Бухейри.

Переповнений нелегалами човен перевозив вихідців із Судану, Сирії, Сомалі, Еритреї та Єгипту.