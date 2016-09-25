В Естонії не змогли обрати президента

В Естонії знову не вдалося обрати нового президента.

Під час виборів, що відбулися 24 вересня, жоден з кандидатів, які пройшли до другого туру, не набрав необхідну абсолютну більшість голосів. Колишній прем'єр-міністр і комісар Єврокомісії з транспорту Сійм Каллас з правлячої Партії реформ набрав 138 голосів членів колегії вибірників, а його суперник, безпартійний екс-канцлер юстиції Аллар Йикс - 134 голоси. 57 бюлетенів були здані незаповненими, і ще три були визнані недійсними, повідомляє Deutsche Welle.

Обидва кандидати заявили, що не братимуть участь у наступних виборах президента. Каллас, зокрема, зазначив, що в країні панує "конституційна криза", і закликав до реформ виборчої системи.

Оскільки колегії вибірників, до якої входять депутати і представники місцевих органів влади, не вдалося обрати нового главу республіки, право вирішувати це питання знову переходить до парламенту (Рійгікогу). У Рійгікогу раніше вже проходили вибори президента, учасникам яких також не вдалося набрати необхідну більшість. Нове голосування в парламенті має відбутися протягом 14 днів і пройде, як очікується, 3 жовтня.

Президент в Естонії обирається на п'ять років і не може залишатися на посаді більше двох термінів поспіль. Він виконує функції, які носять здебільшого репрезентативний характер. На даний час пост президента обіймає Тоомас Хендрік Ільвес, його другий термін правління закінчується 9 жовтня.