Росія підтвердила неправдивість своєї попередньої заяви щодо катастрофи MH17 - Bellingcat

Про це йдеться у повідомленні на сайті Bellingcat.

«21 липня 2014 року російське Міноборони заявило, що російськими засобами контролю повітряної обстановки зафіксований набір висоти літаком українських ВПС, ймовірно Су-25, у напрямку малайзійського Boeing. Відстань літака Су-25 від Boeing становила від 3 до 5 кілометрів. Сьогодні на прес-конференції була викладена зовсім інша версія. Російське Міноборони не згадувало Су-25. За їх словами, виявилося, що біля MH17 не було взагалі ніяких літаків або будь-яких інших об’єктів», – зазначають у Bellingcat.

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«Тепер вже цілком зрозуміло, що 21 липня 2014 року Міністерство оборони Росії представило громадськості явно сфабриковані свідчення і заяви. Про це свідчать й нові дані, представлені самим Міноборони», – наголошують розслідувачі.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії.

Літак впав в районі Шахтарська в зоні, яка контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання і експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам