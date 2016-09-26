У Росії спростували свою ж версію катастрофи МН17 від "атаки українського штурмовика"

Про це заявив на брифінгу заступник головного конструктора російського трасового радіолокаційного комплексу "Утес-Т" науково-виробничого об'єднання "Ліанозовський електромеханічний завод" Віктор Мещеряков, повідомляє РИА Новости.

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"Ніяких сторонніх повітряних об'єктів поблизу від малайзійського літака радіолокатор не фіксував. Виняток становлять два цивільних судна з номерами 1775 і 4722. Перше судно перетиналося з малайзійським літаком задовго до катастрофи, а друге знаходилося на відстані більше 30 кілометрів від нього. До моменту руйнування літака ми спостерігаємо відсутність сторонніх об'єктів", — сказав він.

Нагадаємо, в Росії стверджували, що один український літак був у безпосередній близькості від MH17 у день катастрофи. Це було "підтверджено" даними російських радіолокаторів і декількома свідками з місцевих, які зуміли розгледіти в повітрі на висоті 10 км "один, а може і два Су-25".

Генеральний конструктор літака спростував російську версію катастрофи MH17 і підкреслив: Су-25 не може збити літак, що летить на висоті 10,500 метрів.

Слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, прийшло до висновку, що літак "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 був збитий в повітрі над східною Україною ракетою "Бук".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак "Боїнг-777" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії.

Літак впав в районі Шахтарська в зоні, яка контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання і експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.