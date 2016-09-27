"Путін грає довгу важку гру": Клінтон вважає президента РФ причетним до кібератак на установи США
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін надав дозвіл хакерам здійснювати кібератаки на американські установи.
Про це вона заявила під час теледебатів зі своїм опонентом від Республіканської партії Дональдом Трампом, які відбулися в університеті Хофстра у Хемпстеді (штат Нью-Йорк) та транслювалися на американському он-лайн ресурсі C-SPAN.
Клінтон висловила думку, що кібербезпека та ведення війн у кіберпросторі будуть найбільшими викликами, з якими стикатиметься наступний президент США.
За її словами, у зв'язку з цим існує два різні типи супротивників, які здійснюють хакерські атаки.
Читайте такожТрамп: США не можуть бути полісменом у підтримці безпеки у світі
"Вже існують незалежні хакерські групи, які роблять це, в основному, з комерційних причин у намаганні вкрасти інформацію, яку вони потім можуть використовувати, щоб заробляти гроші. Але усе більшою мірою ми бачимо, що кібератаки надходять з боку держав, державних органів", - заявила Клінтон.
"Найбільш останніми та тривожними з них були з боку Росії. Зараз немає сумнівів, що Росія використовувала кібератаки проти всіх різновидів організацій у нашій країні, і я глибоко занепокоєна щодо цього. Я знаю, що Дональд дуже похвально висловлюється про Володимира Путіна, але Путін насправді грає довгу важку гру...", - наголосила кандидат від демократів.
"Одна справа, яку він зробив, полягає у тому, що дозволив кіберзловмисникам зламати урядові файли, зламати особисту інформацію, зламати Національний комітет Демократичної партії. І ми нещодавно дізналися, що це один з їхніх улюблених методів у намаганні зібрати інформацію та посіяти хаос", - заявила Клінтон.
При цьому вона заявила, що Сполучені Штати мають набагато кращий потенціал та не збираються сидіти "просто склавши руки".