"Путін грає довгу важку гру": Клінтон вважає президента РФ причетним до кібератак на установи США

Про це вона заявила під час теледебатів зі своїм опонентом від Республіканської партії Дональдом Трампом, які відбулися в університеті Хофстра у Хемпстеді (штат Нью-Йорк) та транслювалися на американському он-лайн ресурсі C-SPAN.

Клінтон висловила думку, що кібербезпека та ведення війн у кіберпросторі будуть найбільшими викликами, з якими стикатиметься наступний президент США.

За її словами, у зв'язку з цим існує два різні типи супротивників, які здійснюють хакерські атаки.

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"Вже існують незалежні хакерські групи, які роблять це, в основному, з комерційних причин у намаганні вкрасти інформацію, яку вони потім можуть використовувати, щоб заробляти гроші. Але усе більшою мірою ми бачимо, що кібератаки надходять з боку держав, державних органів", - заявила Клінтон.

"Найбільш останніми та тривожними з них були з боку Росії. Зараз немає сумнівів, що Росія використовувала кібератаки проти всіх різновидів організацій у нашій країні, і я глибоко занепокоєна щодо цього. Я знаю, що Дональд дуже похвально висловлюється про Володимира Путіна, але Путін насправді грає довгу важку гру...", - наголосила кандидат від демократів.

"Одна справа, яку він зробив, полягає у тому, що дозволив кіберзловмисникам зламати урядові файли, зламати особисту інформацію, зламати Національний комітет Демократичної партії. І ми нещодавно дізналися, що це один з їхніх улюблених методів у намаганні зібрати інформацію та посіяти хаос", - заявила Клінтон.

При цьому вона заявила, що Сполучені Штати мають набагато кращий потенціал та не збираються сидіти "просто склавши руки".