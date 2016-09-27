Клінтон звинуватила Росію в кібератаках

Про це кандидат в президенти США повідомила в ході дебатів зі своїм конкурентом Дональдом Трампом, передає LB.ua.

«Все більше ми бачимо атак, що йдуть від держорганів. У цьому плані нас найбільше турбує Росія. Росія використовує кібератаки проти різних організацій у нашій країні і мене це дуже сильно турбує», - сказала Клінтон.

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За її словами, кібербезпека стане одним з найбільших викликів перед майбутнім президентом.

«Ми хочемо, щоб було зрозуміло всім - Росії, Китаю чи Ірану: у США набагато більше можливостей і ми не просто будемо сидіти і дивитися, дозволяти (іноземних - ред.) держорганам шукати і здобувати у США інформацію приватного або державного характеру», - сказала вона.

«Ми будемо захищати наших громадян і росіяни повинні зрозуміти – вони намагаються перевірити, наскільки далеко ми готові піти, скільки ми можемо зробити», - додала Клінтон.

Трамп дорікнув Клінтон у тому, що під керівництвом президента-демократа Барака Обами США програють інформаційну війну в інтернеті екстримістам.