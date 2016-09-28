Перші дебати Клінтон і Трампа побили рекорд Рейгана і Картера по аудиторії

Як повідомляє Reuters, таким чином був побитий рекорд 1980 року, коли відбулися дебати між кандидатом-республіканцем Рональдом Рейганом і його опонентом від Демократичної партії Джиммі Картером - тоді їх дивилися 80,6 млн глядачів.

Агентство відзначає, що аудиторія у 84 мільйони осіб не включає глядачів, які дивилися інтернет-трансляцію.

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Перед дебатами Клінтон і Трампа експерти прогнозували, що аудиторія досягне 90 млн осіб.

При цьому фінальну гру за звання чемпіона Національної футбольної ліги - Суперкубок - у США дивляться більше 100 млн телеглядачів.

Як повідомляв УНІАН, опитування напередодні теледебатів увечері 26 вересня показали, що Клінтон випереджає Трампа з невеликим відривом.

В ході дебатів кандидати обговорили широкий спектр тем - від расової упередженості поліцейських і зміни податкової системи до кібератаки на американські установи, війни з екстремістами, особистих якостей кандидатів та їхнє ставлення до меншин і жінок. Клінтон, зокрема, жорстко розкритикувала позицію Трампа щодо ядерної зброї, назвавши її загрозою "номер один".