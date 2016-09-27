Опитування CNN показало впевнену перемогу Клінтон на дебатах з Трампом (фоторепортаж)

Згідно з опитуванням телеканалу, проведеним одразу після дебатів, переконливу перемогу в них здобула Клінтон - так вважають 62% опитаних. За Трампа висловилися 26%.

Опитування громадської думки напередодні теледебатів увечері 26 вересня показали, що Клінтон випереджає Трампа з невеликим відривом. Згідно з опитуванням Reuters і соціологічної служби Ipsos - на чотири процентних пункти. За неї готові були проголосувати 41% ймовірних виборців.

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За даними опитування, на яке посилається Бі-бі-сі, екс-держсекретар випереджає мільярдера всього на 2%.

В ході дебатів кандидати обговорили широкий спектр тем - від расової упередженості поліцейських і зміни податкової системи до кібератаки на американські установи, війни з екстремістами, особистих якостей кандидатів та їхнє ставлення до меншин і жінок.

При цьому Клінтон жорстко розкритикувала позицію Трампа щодо ядерної зброї, назвавши її загрозою "номер один".

"Особливо якщо терористи колись заволодіють ядерним матеріалом. Людина, яку можна спровокувати повідомленням у Twitter, не повинна тримати палець на ядерній кнопці", – сказала Клінтон.

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що Сполучені Штати не можуть бути полісменом з підтримання безпеки в світі. Він переконаний, що за допомогу іншим державам США повинні отримувати "оплату". Клінтон у відповідь заявила, що "має намір бути лідером нашої країни, на яку люди можуть покладатися як в Америці, так і в усьому світі".