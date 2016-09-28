Представник Білого дому заявив про можливе введення санкцій проти РФ через Сирію

"Ми не скидаємо з рахунків можливе запровадження додаткових економічних санкцій. Фінансові санкції довели, що є дієвим інструментом підтримки наших інтересів по всьому світу. Тобто ми безумовно не знімаємо з порядку денного можливі санкції", - сказав офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передає DW.

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Він зазначив ефективність санкцій, що застосовуються "у тісній взаємодії з партнерами", що посилює дієвість цих заходів. "Таку можливість я не виключав би в цьому випадку", - додав представник Білого дому. Ернест також зазначив, що в останні дні ситуація в Сирії загострилася, і заявив про часті удари армії Асада і російських військ.

25 вересня спеціальний посланник ООН по Сирії Стеффан де Містура на виступі перед членами Ради безпеки ООН заявив, що за час майже шестирічного руйнівного конфлікту в Сирії минулий тиждень був одним з найкривавіших. Він закликав Росію і США врятувати власне угоду, що передбачає припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії урядові війська 27 вересня почали наземну операцію по відновленню контролю над оточеним містом Алеппо, де зараз знаходиться близько 250 тисяч мирних жителів. За даними сил цивільної оборони Алеппо, авіаудари ВКЗ Росії по місту спричинили жертви серед цивільних, у тому числі загинули жінки і діти.