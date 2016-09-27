Сили Асада розпочали наземну операцію в сирійському Алеппо

Як повідомляє Радіо Свобода, сили сирійського президента Башара аль-Асада зайняли центр міста, яке з 2012 року розділене. Проурядові сили контролюють західну частину Алеппо, повстанці – східну.

Читайте такожЗруйноване вщент сирійське Алеппо: фоторепортаж Reuters

За повідомленням державного телебачення Сирії, війська аль-Асада взяли під контроль квартал Фарафра, а головні бої наразі точаться біля історичного центру міста.

Сирійська армія 22 вересня анонсувала операцію з відновлення контролю над східною частиною Алеппо. Це сталося наступного дня після припинення перемир’я, досягнутого за посередництвом Росії та США. Обидві сторони звинуватили одна одну у припинення режиму тиші.

Після цього сирійська та російська авіація завдавали ударів по східних передмістях Алеппо, у результаті чого, за повідомленнями спостерігачів за правами людини у Сирії, загинули понад 200 людей.