У Сирії літаки розбомбили головну лікарню Алеппо – Reuters (фоторепортаж)

Рано вранці в середу літаки розбомбили лікарню в підконтрольній опозиції частині сирійського Алеппо. Про це з посиланням на лікарів цього госпіталю повідомляє Reuters.

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"Літак пролітав над нами і почав скидати бомби прямо на лікарню близько 4 ранку. Під завалами опинилися пацієнти з відділення інтенсивної терапії", - розповів агентству лікар-радіолог з лікарні М10 Абу Мохаммед Раджаб.

З моменту виходу Асада перемир'я минулого тижня Алеппо постійно покривають бомбардуваннями.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії урядові війська 27 вересня почали наземну операцію по відновленню контролю над оточеним містом Алеппо, де зараз знаходиться близько 250 тисяч мирних жителів. За даними сил цивільної оборони Алеппо, авіаудари ВКС Росії по місту спричинили жертви серед цивільних, загинули жінки і діти.