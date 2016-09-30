Індія евакуює села на кордоні з Пакистаном через побоювання початку війни

Евакуація була почата після того, як Індія заявила про вчинення ударів вздовж всієї т. зв. Лінії контролю в Кашмірі з метою запобігти нібито планованій атаці бойовиків з боку Пакистану, повідомляє Reuters.

"Нашим головним пріоритетом є переміщення жінок і дітей в урядові будівлі, гостьові будинки та шлюбні зали," - сказав Нормал Сінг, заступник головного міністра штату Джамму і Кашмір.

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"Люди, які не можуть бути евакуйовані, отримали вказівку не виходити на вулицю зі своїх будинків рано вранці або пізно ввечері", - зазначив він.

Сотні сіл були евакуйовані на протязі 15 км кордону в рівнинній області Джамму і поблизу лінії контролю далі на північ, в горах Кашміру.

Також уряд прем'єр-міністра Нарендра Моді наказав федеральним і державним силам безпеки удосконалити спостереження вздовж кордону в штаті Джамму і Кашмір - ділянці кордону між "ядерними" сусідами, протяжністю 3 300 км .

Як повідомляє видання, заява Індії про "хірургічні удари" піднімає питання про можливість військової ескалації між країнами і зрив угоди про припинення вогню в Кашмірі, яка діє з 2003 року.

У Пакистані індійську версію подій зустріли зі скептицизмом. В місцевих газетах і по телебаченню повідомили, що жодних "хірургічних ударів" не відбулося. Вони повідомили, вогонь зі стрілецької зброї і мінометів є відносно звичайним явищем на Лінії контролю.