В результаті атаки на військовий табір в індійському Кашмірі загинуло 17 і поранено 30 солдатів (фото, відео)
17 індійських солдатів загинули і близько 30 були поранені в результаті нападу озброєних осіб на армійський штаб в штаті Джамму і Кашмір.
Як повідомляє видання Hindustan Times, нападники прорвали огорожу та проникли у військовий табір в містечку Урі, розташованому біля лінії кордону, що розділяє індійський Кашмір і самопроголошену державу Азад Кашмір під фактичним контролем Пакистану.
Індійські офіційні особи вважають напади такого роду терактами, причому цей є найбільшим за кількістю жертв за останні роки.
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Зазначається, що на початку атаки спалахнули намети, в яких було розміщено значну кількість солдатів, що повернулися з чергування.
Повідомляється, що 12 солдатів загинули саме в результаті займання наметів. Інші загинули в перестрілці з нападниками.
За заявою індійської армії, було ліквідовано 4 терористи.
#WATCH#Firstvisuals: Terrorist attack at army's Brigade HQs in Uri (J&K). Encounter underway. (visuals deferred) pic.twitter.com/CG8ur8Rkor— ANI (@ANI_news) September 18, 2016
17 soldiers have lost their lives and four terrorists gunned down in Uri (J&K) Encounter. (Visuals deferred) pic.twitter.com/6Ja2hr86Bw— ANI (@ANI_news) September 18, 2016
#Firstvisuals: Terrorist attack at army's Brigade HQs in Uri (J&K). Encounter underway. (visuals deferred) pic.twitter.com/HGWNwjrAZb— ANI (@ANI_news) September 18, 2016
#Firstvisuals: Terrorist attack at army's Brigade Headquarter in Uri (J&K). (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/h2ydPw0lTR— ANI (@ANI_news) September 18, 2016
#Firstvisuals:Terrorist attack at army's Brigade Headquarter in Uri (J&K).Para Commandos of the Army airdrop at site pic.twitter.com/SmJryLvgM3— ANI (@ANI_news) September 18, 2016