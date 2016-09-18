В результаті атаки на військовий табір в індійському Кашмірі загинуло 17 і поранено 30 солдатів (фото, відео)

10:36, 18 вересня 2016
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17 індійських солдатів загинули і близько 30 були поранені в результаті нападу озброєних осіб на армійський штаб в штаті Джамму і Кашмір.

/ twitter.com/ANI_news

Як повідомляє видання Hindustan Times, нападники прорвали огорожу та проникли у військовий табір в містечку Урі, розташованому біля лінії кордону, що розділяє індійський Кашмір і самопроголошену державу Азад Кашмір під фактичним контролем Пакистану.

Індійські офіційні особи вважають напади такого роду терактами, причому цей є найбільшим за кількістю жертв за останні роки.

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Зазначається, що на початку атаки спалахнули намети, в яких було розміщено значну кількість солдатів, що повернулися з чергування.

Повідомляється, що 12 солдатів загинули саме в результаті займання наметів. Інші загинули в перестрілці з нападниками.

За заявою індійської армії, було ліквідовано 4 терористи.

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