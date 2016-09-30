Кремль про терміни операції в Сирії: будь-яких прикидок чи оцінок Путін ніколи не озвучував

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Будь-яких прикидок чи оцінок щодо часу Верховний головнокомандувач Російської Федерації, президент Путін ніколи не озвучував», - заявив Пєсков.

За його словами, основна мета операції полягала в наданні сприяння сирійській армії в боротьбі з терористами, які на момент її початку займали більшу частину Сирійської Арабської Республіки.

«Ви хочете запитати, наскільки ефективна ця операція. Безумовно, це оцінювати військовим експертам і військовим аналітикам. Але можна констатувати одне. Враховуючи, що ІДІЛ, «Аль-Каїда» і «Нусра» («Фронт ан-Нусра», з липня 2016 року «Джебхат Фатах аш-Шам» – УНІАН) не сидять у Дамаску, - це, мабуть, головний підсумок, позитивний підсумок тієї підтримки, яку наша авіація надає легітимним збройним силам Сирії», - заявив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2015 року Рада федерації РФ за зверненням президента Росії Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

Країни Заходу і сирійська опозиція неодноразово звинувачувала Росію в тому, що її літаки атакують в Сирії не позиції терористів, а супротивників президента країни Башара Асада.