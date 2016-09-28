Поки авіація Путіна бомбить Алеппо, росіяни втрачають інтерес до подій у Сирії – соцопитування

Про це свідчать дані дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Відносно початку весни спостерігається зниження інтересу: з 73-76% у березні до 60%. При цьому лише 18% респондентів спостерігають за ситуацією регулярно (чоловіки та літні люди проявляють більший інтерес – 23% та 35%, відповідно). І одночасно до 40% зросла частка тих, хто не дізнається інформацію про події в цій країні.

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При цьому про нормалізацію обстановки в Сирії на момент проведення опитування говорили 27%, тоді як у березні – 48% респондентів.

В негативний сценарій вірять 11%. Кожен третій (34%) вважає, що ситуація не змінюється.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Алеппо продовжуються бомбардування житлових кварталів, яке, за даними ЗМІ, здійснює ВКС Росії.