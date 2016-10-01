Туреччина ще рік воюватиме в Сирії та Іраку - ЗМІ

Турецький парламент продовжив до 30 жовтня 2017 року мандат на застосування військової сили в Сирії та Іраку, повідомляє Новое время з посиланням на агентство Анадолу.

"Генеральна Асамблея великих національних зборів (парламенту) Туреччини продовжила до 30 жовтня 2017 року мандат, що дозволяє уряду використовувати військову силу на території Сирії та Іраку", – йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято усіма основними парламентськими фракціями. Проти голосували тільки представники прокурдської Народної демократичної партії.

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Чинний мандат турецької армії на ведення військових дій в Сирії та Іраку закінчується завтра, 2 жовтня. Згідно з новим рішенням парламенту, уряд Туреччини уповноважений на продовження військових операцій в двох сусідніх країнах.

Іноземним силам дозволяється використовувати турецьку територію для операцій проти одних і тих же загроз, включаючи ІДІЛ та воєнізовані угруповання курдів, які вважаються терористичними організаціями в багатьох країнах світу.

Нагадаємо, Туреччина почала сухопутну операцію Щит Євфрату на території Сирії 24 серпня. Вона спрямована проти терористів ІДІЛ і місцевих курдів. За місяць турецькі військові завдали 3330 вогняних ударів по 824 опорних пунктах терористів.