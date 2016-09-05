Туреччина: сирійсько-турецький кордон повністю звільнено від "Ісламської держави"

Про це заявив прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, передає Радіо Свобода.

"Від Азаза до Джераблуса, наш 91 кілометр кордону, повністю захищений. Всі терористичні організації були відбиті, вони пішли", – сказав Йилдирим 4 вересня під час візиту до південно-східного міста Діярбакир.

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Базована у Великій Британії "Сирійська обсерваторія з прав людини» заявила, що угруповання "Ісламська держава" втратило свій зв’язок із зовнішнім світом після втрати всіх прикордонних районів" з Туреччиною.

Йилдирим 4 вересня захищав втручання Туреччини в Сирії, вказуючи на їхній спільний кордон.

"Ми тут, щоб захистити наші кордони, забезпечити безпеку життя і майна наших громадян, а також для захисту територіальної цілісності Сирії, – зазначив він. – Ми ніколи не допустимо формування штучної держави на півночі Сирії".

Турецька армія почала операцію "Щит Євфрату" у середу, 24 серпня, скерувавши танки, спецназ і авіацію на допомогу Вільній сирійській армії. Це повстанське угрупування, яке вважається помірним, протистоїть "Ісламській державі" та збройним формуванням сирійських курдів.

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Турецька влади прагне не допустити посилення впливу курдів на півночі Сирії в прикордонних з Туреччиною районах. Турецький уряд вважає збройні формування курдів терористичними організаціями, попри те, що деякі з них користуються підтримкою США, союзника Туреччини з НАТО.

Дамаск назвав вторгнення турецьких військ на сирійську територію порушенням суверенітету країни.

Представник США при коаліції, яка бореться з ІД, Бретт Макгерк заявив у "Твіттері": "США не беруть участі в цих діях, вони не були скоординовані з американськими силами, і ми їх не підтримуємо".