ЗМІ: Меркель і Орбан домовилися про поступки щодо мігрантів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уклали таємну угоду, повідомляє ZN.ua з посиланням на угорські ЗМІ.

"Берлін пообіцяв Будапешту підтримку при вирішенні спірних питань з Єврокомісією натомість на зміну його риторики міграційної проблеми", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМеркель заявила про прогрес у подоланні кризи мігрантів

Зокрема, Німеччина може сприяти тому, щоб Угорщина уникнула проблем у сфері реалізації проекту будівництва АЕС "Пакш-2", а також у прокладанні нової гілки залізничного сполучення між Будапештом та Бєлградом.

Орбан ж повинен змінити стиль своєї риторики в міграційній політиці, яка становить загрозу для Меркель на внутрішньополітичній арені".

"Як відомо, Угорщина займає дуже жорстку позицію по відношенню до міграційної політики Євросоюзу. Влада країни вважає Брюссель винуватцем міграційного кризи, що охопила Європу в останні роки", - підкреслює видання.

У неділю, 2 жовтня, в Угорщині пройде референдум про квоти ЄС на розміщення біженців.