Угорщина призначила дату референдуму по квотах на мігрантів

Про це заявив президент країни Янош Адер, передає Бі-бі-сі. Питання, винесене на голосування, буде звучати так: "чи хочете ви, щоб Євросоюз мав право встановлювати обов'язкове розселення іноземних громадян в Угорщині без згоди (національного) парламенту?"

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Уряд Угорщини виступає проти планів Євросоюзу розселити 160 тис. мігрантів у більшості країн ЄС через обов'язкові квоти. Більшість країн-членів блоку схвалили ці заходи у вересні минулого року.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що квоти ЄС на розподіл мігрантів можуть радикально змінити культурну і релігійну ідентичність Європи".

Він також підкреслював, що європейський принцип свободи переміщения виявився під загрозою через небачений наплив мігрантів, і стверджував, що багато в чому міграційна криза є проблемою Німеччини, а не інших країн Євросоюзу.

Восени 2015 року Угорщина побудувала вздовж кордону з Сербією бар'єр з колючого дроту в надії зупинити приплив нелегальних мігрантів у країну.