Референдум в Угорщині щодо квот на мігрантів: фоторепортаж Reuters
14:37, 02 жовтня 2016Світ
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В Угорщині проходить референдум, на якому мають вирішити питання обов’язкових квот Європейського Союзу на розподіл мігрантів.
Референдум в Угорщині щодо квот на мігрантів / REUTERS
Сьогодні на виборчих дільницях угорці мають відповісти на питання: "Чи хочете ви, щоб ЄС мав право зобов’язати Угорщину до обов’язкового розселення негромадян Угорщини навіть без згоди на це угорського парламенту?", пише Європейська правда з посиланням на ВВС.
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Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти планів переселення 160 000 мігрантів в межах ЄС.
За даними Нirado.hu, Орбан заявив, що подасть у відставку, якщо угорці підтримають обов’язкові квоти Європейського Союзу на розподіл мігрантів.
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