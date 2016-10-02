Референдум в Угорщині щодо квот на мігрантів: фоторепортаж Reuters

Сьогодні на виборчих дільницях угорці мають відповісти на питання: "Чи хочете ви, щоб ЄС мав право зобов’язати Угорщину до обов’язкового розселення негромадян Угорщини навіть без згоди на це угорського парламенту?", пише Європейська правда з посиланням на ВВС.

Читайте такожЗМІ: Меркель і Орбан домовилися про поступки щодо мігрантів

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти планів переселення 160 000 мігрантів в межах ЄС.

За даними Нirado.hu, Орбан заявив, що подасть у відставку, якщо угорці підтримають обов’язкові квоти Європейського Союзу на розподіл мігрантів.