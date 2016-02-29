Прем'єр Угорщини розпорядився готуватися до зведення паркану вздовж кордону з Румунією

Про це він заявив у неділю, 28 лютого, виступаючи із щорічним посланням у парламенті, передає Deutsche Welle.

"Якщо буде необхідно, ми захищатимемо себе на всіх ділянках - від Словенії до України", - цитує слова Орбана агентство AP.

У кризі біженців Орбан звинуватив бюрократів Європейського Союзу та культуру гостинності Німеччини, яка нібито заохочує приплив мігрантів.

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Він також вкотре розкритикував план ЄС щодо перерозподілу понад 100 тисяч біженців серед 28 країн-членів ЄС.

Раніше про високу імовірність того, що Угорщині доведеться звести паркан на кордоні з Румунією, щоб стримати мігрантів, повідомив міністр апарату прем'єр-міністра Угорщини Янош Лазар.

Нагадаємо, минулого року Угорщина збудувала паркан з колючого дроту вздовж кордонів із Сербією та Хорватією. Політика уряду Угорщини щодо біженців неодноразово ставала об'єктом критики з боку керівництва ЄС та Німеччини.