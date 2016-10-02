"Помста режиму": турецька поліція заарештувала брата "організатора путчу" Гюлена

Брата ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена заарештувала турецька поліція. Про це пише Російська служба ВВС.

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Повідомляється, що антитерористичний підрозділ поліції зміг знайти його запідказкою одного з родичів.

За даними "Анадолу", затримання відбулося в Ізмірі.

Як відомо, національна рада безпеки Туреччини в середу закликала продовжити режим надзвичайного стану в країні. На думку ради, цей режим дозволить забезпечити захист демократії, допоможе відновити закон та захистити права і свободи громадян Туреччини.

Режим надзвичайного стану введено 20 липня після невдалої спроби державного перевороту, яка відбулася 15 липня цього року. Надзвичайний стан в країні повинен був тривати три місяці.

Після спроби державного перевороту 15 липня турецька влада почали масштабні чистки. Понад 80 тисяч осіб, серед яких військові, судді, журналісти, декани та викладачі університетів, позбулися своїх посад через підозри у підтримці опозиційного діяча Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором путчу. Сам Фетхуллах Гюлен категорично заперечує свою причетність до спроби повалення президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Тоді ж управління вищої освіти Туреччини вимагає звільнити всіх 1577 деканів турецьких університетів. У рамках розслідування справи про заколот більше 35 тисяч осіб було затримано, з них 17 тисяч офіційно арештовані.